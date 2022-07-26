Будапешт, 26 июля 2022, 23:39 — REGNUM Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 25 июля встретился с главой македонской оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Християном Мицкоски в Будапеште.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, стороны обсудили евроинтеграцию Северной Македонии.
По словам Мицкоски, его партия считает евроинтеграцию необходимой, однако настаивает на сохранении национальной идентичности македонцев и достоинства народа в ходе этого процесса.
По словам политика, правительство Северной Македонии не предпринимает необходимых мер для преодоления энергетического кризиса, а также мигрантского кризиса.
Напомним, 19 июля началась первая межправительственная конференция в рамках переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.
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