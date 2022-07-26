Будапешт, 26 июля, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 25 июля встретился с главой македонской оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) Християном Мицкоски в Будапеште.

Európa Pont Виктор Орбан

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, стороны обсудили евроинтеграцию Северной Македонии.

По словам Мицкоски, его партия считает евроинтеграцию необходимой, однако настаивает на сохранении национальной идентичности македонцев и достоинства народа в ходе этого процесса.

По словам политика, правительство Северной Македонии не предпринимает необходимых мер для преодоления энергетического кризиса, а также мигрантского кризиса.

Напомним, 19 июля началась первая межправительственная конференция в рамках переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.