София, , 00:10 — REGNUM Бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков устроит прощальную вечеринку в правительственной резиденции на Бульваре Дондукова в Софии. Об этом 26 июля сообщает БТВ.

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Согласно официальной информации, мероприятие состоится 29 июля. «Это будет не праздник, а встреча с коллективом, в ходе которой Петков поблагодарит коллег за сотрудничество», – говорится в заявлении пресс-службы действующего Совета министров Болгарии.

Напомним, Петков окончательно сложил свои полномочия 3 июля. Ранее представители Народного собрания (парламента) Болгарии выразили вотум недоверия правительству.

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