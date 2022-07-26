София, 27 июля, 2022, 00:10 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков устроит прощальную вечеринку в правительственной резиденции на Бульваре Дондукова в Софии. Об этом 26 июля сообщает БТВ.

gov.bg Кирил Петков

Согласно официальной информации, мероприятие состоится 29 июля. «Это будет не праздник, а встреча с коллективом, в ходе которой Петков поблагодарит коллег за сотрудничество», — говорится в заявлении пресс-службы действующего Совета министров Болгарии.

Напомним, Петков окончательно сложил свои полномочия 3 июля. Ранее представители Народного собрания (парламента) Болгарии выразили вотум недоверия правительству.