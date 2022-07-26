Казань, , 23:26 — REGNUM Управление Россельхознадзора по Татарии планирует выезд в село Ташлы-Ковали Высокогорского района после сообщений СМИ о массовой гибели пчел после химической обработки полей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Пасека

В ходе проверки будут отобраны пробы растений рапса и почвы для исследования на остаточное содержание действующего вещества пестицида, а также проверено соблюдение сельскохозяйственным предприятием регламентов применения химикатов.

В управлении подчеркнули, что по законодательству аграрии должны заблаговременно предупреждать пчеловодов и население в целом о предстоящей обработке полей.

«При этом ответственность в гибели пчел несут не только аграрии, но и сами пчеловоды», — считают в ведомстве.

Однако и в случае расположения вблизи пасек рапсовых полей пчеловоды должны иметь непосредственную связь с их владельцами и принимать соответствующие меры при опрыскивании.

Как сообщало ИА REGNUM, две недели назад массовая гибель пчел произошла вблизи села Кузайкино Альметьевского района. Рядом с пасекой расположены посевы рапса и люцерны.

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