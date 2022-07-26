Пловдив, Болгария, , 23:22 — REGNUM В Пловдивской области на юге Болгарии потерпел аварию грузовой поезд, перевозивший крупную партию цемента. Об этом 26 июля передает БТВ.

Поезд chrisjmit

По предварительным данным, инцидент произошел на одной из железнодорожных магистралей в районе населенного пункта Илиянци. Перевернулись пять из 20 вагонов состава, остальные сошли с рельсов.

Информации о жертвах и пострадавших нет. Ведется расследование.

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