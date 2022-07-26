Пловдив, Болгария, 26 июля 2022, 23:22 — REGNUM В Пловдивской области на юге Болгарии потерпел аварию грузовой поезд, перевозивший крупную партию цемента. Об этом 26 июля передает БТВ.
По предварительным данным, инцидент произошел на одной из железнодорожных магистралей в районе населенного пункта Илиянци. Перевернулись пять из 20 вагонов состава, остальные сошли с рельсов.
Информации о жертвах и пострадавших нет. Ведется расследование.
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