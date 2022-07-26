Сыктывкар, 26 июля, 2022, 23:19 — ИА Регнум. В Коми в первом полугодии подростковая преступность выросла на 58%, сообщает республиканская прокуратура.

Цитата из х/ф «Пацаны». Реж. Динара Асанова. 1983. СССР Трудные подростки

«Рост преступности несовершеннолетних свидетельствует об ослаблении профилактической работы органов системы профилактики. Отдельными органами местного самоуправления не организуется трудовая занятость несовершеннолетних, а в большинстве районов не созданы безопасные условия для отдыха детей, в том числе у воды, что уже привело к гибели 7 детей», — сообщил прокурор Коми Николай Егоров .

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми подростки избили семилетнюю девочку.