Приштина, Сербия, 26 июля, 2022, 23:16 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Telegrafi 26 июля сообщило о том, что МИД Косово был оштрафован на 13 тысяч евро Агентством по информации и частной собственностью Косово за непредоставление доступа к информации о транспортных расходах дипломата Приндона Садриу, мужа президента Косово Вьосы Османи.

Mfa-ks. net Министр иностранных дел Косово Доника Гервалла

В связи с инцидентом перед журналистами выступила глава ведомства Доника Гервала-Шварц. По словам Османи, он связан с отсутствием у министерства сводки данных о расходах отдельных работников зарубежных миссий, а не с непрозрачностью системы или отказом публикации данных.

Доника-Гервала пообещала, что МИД в ближайшее время опубликует данные о всех расходах, соответствующий запрос был направлен в минфин Косово. Глава МИД Косово подчеркнула, что расходы министерства снизились по отношению к предыдущим периодам.