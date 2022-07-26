Турин, Италия, , 23:12 — REGNUM 31-летний центральный полузащитник «Ювентуса» и сборной Уэльса по футболу Аарон Рэмзи бесплатно покинул туринский клуб. Руководство «старой синьоры» договорилось с валлийцем о досрочном расторжении контракта. Об этом 26 июля сообщили на официальном сайте «Ювентуса».

Аарон Рэмзи (сс) Ardfern

За «Ювентус» Аарон Рэмзи выступал с 1 июля 2019 года после перехода из лондонского «Арсенала» на правах свободного агента. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 31-летнего футболиста в 3 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Аарон Рэмзи, выступая за шотландский клуб «Глазго Рейнджерс» на правах аренды, принял участие в десяти матчах во всех турнирах, в которых набрал 3 (2+1) очка по системе гол+пас.