Лондон, , 08:21 — REGNUM Британская актриса Кейт Уинслет сыграет в мини-сериале «Дворец». Об этом сообщило издание Deadline.

Кейт Уинслет Кадр из интервью на телевидении

Предстоящее шоу будет посвящено жизни во дворце, расположенном на территории страны с распадающимся авторитарным режимом. Уинслет исполнит в проекте главную роль, а также выступит его исполнительным продюсером.

Ранее Кейт Уинслет присоединилась к ещё одному шоу от HBO. Так, актриса появится в сериале «Доверие», съёмки которого должны начаться в 2022 году.

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