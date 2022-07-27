Кейт Уинслет снимется в новом мини-сериале от HBO
Лондон, 27 июля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Британская актриса Кейт Уинслет сыграет в мини-сериале «Дворец». Об этом сообщило издание Deadline.
Кадр из интервью на телевидении
Кейт Уинслет
Предстоящее шоу будет посвящено жизни во дворце, расположенном на территории страны с распадающимся авторитарным режимом. Уинслет исполнит в проекте главную роль, а также выступит его исполнительным продюсером.
Ранее Кейт Уинслет присоединилась к ещё одному шоу от HBO. Так, актриса появится в сериале «Доверие», съёмки которого должны начаться в 2022 году.