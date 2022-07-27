Бухарест, , 00:05 — REGNUM Сейчас правительство Румынии не располагает достаточными финансовыми и техническими средствами для введения масштабных мер по борьбе с распространением COVID-19 в стране. Об этом 26 июля в специальном комментарии корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в румынском министерстве здравоохранения.

В маске. Румыния Russian.news.cn

Правительство Румынии исчерпало денежные запасы на обеспечение граждан бесплатными медицинскими масками и антисептиками. «На этом фоне Бухаресту будет выгоднее абстрагироваться от возможной проблемы», – сказал источник.

Напомним, ранее глава румынского минздрава Александру Рафила заявил о нецелесообразности ужесточения противоэпидемического режима на территории Румынии. При этом число граждан, заразившихся SARS-CoV-2 за минувшие сутки на румынской территории, составило 12 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Румынии отказались от новых противоэпидемических мер