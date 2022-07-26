Бухарест, 27 июля, 2022, 00:05 — ИА Регнум. Сейчас правительство Румынии не располагает достаточными финансовыми и техническими средствами для введения масштабных мер по борьбе с распространением COVID-19 в стране. Об этом 26 июля в специальном комментарии корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в румынском министерстве здравоохранения.

Russian.news.cn В маске. Румыния

Правительство Румынии исчерпало денежные запасы на обеспечение граждан бесплатными медицинскими масками и антисептиками. «На этом фоне Бухаресту будет выгоднее абстрагироваться от возможной проблемы», — сказал источник.

Напомним, ранее глава румынского минздрава Александру Рафила заявил о нецелесообразности ужесточения противоэпидемического режима на территории Румынии. При этом число граждан, заразившихся SARS-CoV-2 за минувшие сутки на румынской территории, составило 12 тыс. человек.