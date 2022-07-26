Амстердам, , 23:10 — REGNUM 26 июля амстердамский «Аякс» в рамках товарищеской встречи одержал волевую победу над «Шахтером». Основное время матча, проходившего в Амстердаме на стадионе «Йохан Кройф Арена», завершилось со счетом 3:1.

Футболисты «Аякса» Football.ua

Забитыми мячами в составе «Аякса» отметились Душан Тадич (45’ Антони), Стивен Бергейс (73’) и Мохаммед Кудус (85’ Брайан Броббей). Единственный гол «Шахтера» на 33-й минуте встречи забил 21-летний нападающий сборной Украины Михаил Мудрик, а результативной передачей отличился Тарас Степаненко.

Составы команд:

«Аякс»: Пасвеер, Ренч (Фитц-Жим, 67’), Блинд, Вейндал (Баас, 77’), Альварес, Классен (Консейсау, 77’), Бергвейн (Кудус, 66’), Бергейс (Тейлор, 80’), Тадич, Антони (Броббей, 76’), Тимбер (Схюрс, 66’).

«Шахтер»: Трубин (Пятов, 46’), Конопля (Очеретько, 46’), Корниенко (Кирюханцев, 46’), Бондарь (Удод, 63’), Степаненко (Дьюрасек, 46’), Тотовицкий (Чех, 46’), Судаков (Вакула, 46’), Бондаренко (Стасюк, 46’), Мудрик (Топалов, 46’), Кащук (Кулаков, 46’), Козик (Савченко, 63’).