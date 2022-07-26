Тюмень, , 23:03 — REGNUM В Тюмени за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних при проведении концерта, к дисциплинарной ответственности привлечён директор Тюменской филармонии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Хор зайчиков Кадр из м/ф «Ну, погоди!», Союзмутфильм

Напомним, 24 мая во время концерта, посвящённого Дню славянской письменности и культуры, выступающие дети находились более часа под софитами, в душном помещении. Родители сообщили, что некоторые ребята падали в обморок.

Прокурорская проверка установила, что в концерте принимали участие 150 несовершеннолетних, 17 из которых в ходе мероприятия почувствовали недомогание и попросили помощи. Учащихся школ искусств сопровождали лишь хормейстеры. Тюменской филармонией не принято мер для обеспечения безопасных условий при проведении мероприятия областного масштаба. Причём на уровне региона отсутствовал документ, регламентирующий проведение длительных мероприятий с участием детей.

По выявленным фактам нарушений в адрес директора департамента культуры Тюменской области было внесено представление, в результате рассмотрения которого к дисциплинарной ответственности привлечён директор Тюменской филармонии.

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