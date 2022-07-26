Скопье, , 23:07 — REGNUM Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи 26 июля провел встречу со своим португальским коллегой Жоао Гомесом Кравиньо в Скопье.

ЕС Pixabay.com

Как сообщает албанское македонское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, темой обсуждения стала евроинтеграция Северной Македонии, двусторонние отношения и перспективы дальнейшего экономического сотрудничества.

В ходе визита в Северную Македонию Кравиньо также провел встречи с президентом Северной Македонии Стево Пендаровски и премьер-министром страны Димитаром Ковачевски.

Напомним, 19 июля началась первая межправительственная конференция в рамках переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС начинает переговоры о присоединении с Македонией и Албанией