Скопье, 26 июля, 2022, 23:07 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи 26 июля провел встречу со своим португальским коллегой Жоао Гомесом Кравиньо в Скопье.

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Как сообщает албанское македонское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, темой обсуждения стала евроинтеграция Северной Македонии, двусторонние отношения и перспективы дальнейшего экономического сотрудничества.

В ходе визита в Северную Македонию Кравиньо также провел встречи с президентом Северной Македонии Стево Пендаровски и премьер-министром страны Димитаром Ковачевски.

Напомним, 19 июля началась первая межправительственная конференция в рамках переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.