Сыктывкар, , 23:01 — REGNUM В ходе спецоперации на Украине погиб сержант из Коми — Станислав Софроний, сообщает администрация Прилузского района республики.

Спецоперация России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Станислав родился 15 августа 1987 года. В мае 2014 ушёл служить по контракту. Служил в Пскове в бригаде Спецназ ГРУ 64 044. Сержант, по специальности командир отделения. В феврале уехал на Украину. Погиб 20 июля, выполняя боевое задание», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, боец из Коми, раненный в ходе спецоперации, скончался в столичном госпитале.