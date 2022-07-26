Даллас, США, , 22:58 — REGNUM Завтра, 27 июля, каталонская «Барселона» в рамках товарищеской встречи сыграет с туринским «Ювентусом». Встреча пройдет в Далласе (США) на стадионе «Коттон Боул», а стартовый свисток прозвучит в 03:30 по московскому времени.

В последний раз «Барселона» и «Ювентус» играли между собой 8 августа 2021 года в рамках финала Кубка Жоана Гампера. Тот матч завершился крупной победой «сине-гранатовых» со счетом 3:0, а забитыми мячами отметились Мемфис Депай (3’ Юсуф Демир), Мартин Брэйтуэйт (57’ Мемфис Депай) и Рики Пуч (90+2’ Нико).

В прошедшем матче «Барселона» встречалась с мадридским «Реалом». Та встреча завершилась в пользу каталонского клуба. Единственный гол на 27-й минуте встречи забил бразильский новичок «сине-гранатовых» Рафинья.