Рим, , 22:57 — REGNUM Одна из публикаций ведущей итальянской газеты La Repubblica содержит откровенную клевету, заявили 26 июля руководители правоконсервативной оппозиционной партии «Братья Италии».

Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии» Giorgiameloni.it

Ознакомившись с материалом о якобы имевшем место «незаконном финансировании» «Братьев Италии», ее представители немедленно начали готовить судебный иск, отметили в партии.

После решения о роспуске правящей коалиции Италии и назначении новых выборов ведущие (либеральные) СМИ страны стали выступать со всё более резкими высказываниями в отношении фаворита выборов — «Братьев Италии».

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября.

По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%. При этом наблюдатели не исключают, что правоцентристское правительство в Италии не будет создано из-за «неожиданных» разногласий внутри правых. В таком случае в стране может появиться техническое или коалиционное правительство.