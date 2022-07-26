Рим, 26 июля 2022, 22:57 — REGNUM Одна из публикаций ведущей итальянской газеты La Repubblica содержит откровенную клевету, заявили 26 июля руководители правоконсервативной оппозиционной партии «Братья Италии».

Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»
Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»
Giorgiameloni.it

Ознакомившись с материалом о якобы имевшем место «незаконном финансировании» «Братьев Италии», ее представители немедленно начали готовить судебный иск, отметили в партии.

После решения о роспуске правящей коалиции Италии и назначении новых выборов ведущие (либеральные) СМИ страны стали выступать со всё более резкими высказываниями в отношении фаворита выборов — «Братьев Италии».

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября.

По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%. При этом наблюдатели не исключают, что правоцентристское правительство в Италии не будет создано из-за «неожиданных» разногласий внутри правых. В таком случае в стране может появиться техническое или коалиционное правительство.