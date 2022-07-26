Милан, Италия, , 22:51 — REGNUM Кандидатуру премьер-министра Италии в случае победы правоцентристской коалиции будет предлагать та партия, которая получит больше голосов, заявил 26 июля лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Маттео Сальвини Dario Chiericoni

В настоящее время, по данным социологов, рейтинг «Братьев Италии» составляет около 23%, «Лиги» — 14%, партии «Вперед, Италия» — 9%.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября.

По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%. При этом наблюдатели не исключают, что правоцентристское правительство в Италии не будет создано из-за «неожиданных» разногласий внутри правых. В таком случае в стране может появиться техническое или коалиционное правительство.