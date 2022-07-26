Приштина, Сербия, 26 июля, 2022, 22:58 — ИА Регнум. В Косово 26 июля в результате исследования 3022 образцов выявлено 1187 носителей коронавируса, что вдвое выше результата за предыдущий день. Признаны излечившимися 613 человек, не зарегистрировано летальных исходов от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Martijn Munneke Приштина, Косово

Всего в Косово с начала пандемии выявлено 247 054 случая заражения, 234 110 пациентов излечились, 3615 человек скончались от COVID-19.

Число активных выявленных случаев заражения в последний месяц стало расти и за полторы недели возросло с 4225 до 9820. Эта статистика почти не затрагивает сербское население края, которое проходит тесты в параллельных сербских институтах здравоохранения.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — более 824 тысяч человек. К вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Свыше 104 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса, однако вакцинация в последние месяцы идет крайне низкими темпами.