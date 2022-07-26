Москва, 26 июля, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Российские военные строители построили водовод, подающий в Донецк до 50 тыс. кубометров воды в сутки, сообщил вечером 26 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Он уточнил, что водовод из Ханженковского водохранилища в канал «Северский Донец-Донбасс» имеет общую протяженность более 90 км и был построен в короткий срок.

«В рамках реализации мероприятий по восстановлению инфраструктуры народных республик Донбасса Военно-строительным комплексом Минобороны России в кратчайшие сроки построен водовод из Ханженковского водохранилища в канал «Северский Донец-Донбасс» (четыре нити общей протяженностью более 90 км). Жителям Донецка и прилегающих населенных пунктов обеспечена подача до 50 тыс. куб. м воды в сутки», — рассказал Мизинцев.

Напомним, в ходе нацисткой карательной операции Украина перекрыла большую часть источников воды, питавших Донецк и прилегающие населенные пункты.