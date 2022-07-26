Барселона, Испания, , 22:44 — REGNUM Каталонская «Барселона» планирует в ближайшее время встретиться с представителями 32-летнего атакующего полузащитника сборной Боснии и Герцеговины Миралема Пьянича, чтобы обсудить уход футболиста в летнее трансферное окно.

Миралем Пьянич Ailura

В прошедшем сезоне Миралем Пьянич, выступая за турецкий «Бешикташ» на правах аренды, принял участие в двадцати турах Суперлиги 2021/22, в которых отметился двумя результативными передачами и получил три желтые и одну красную карточки.

За «Барселону» Пьянич выступает с 1 сентября 2020 года после перехода из туринского «Ювентуса» за 60 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt также оценивает боснийца в 9,5 миллиона евро.