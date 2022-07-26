Скопье, 26 июля, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Статистический портал Visual Capitalist 26 июля опубликовал исследование, согласно которому Северная Македония оказалась на 18-м месте по доле потерянного населения к 2050 году к текущей численности населения.

RitaE Население

На первом месте в рейтинге оказалась Болгария, которая, согласно прогнозам, к 2050 году потеряет 22,5% населения. Если сейчас численность населения страны составляет 9 млн человек, то в 2050 ожидаемая численность населения составит всего 5,4 млн человек.

Албания занимает 10-ю строчку рейтинга с потерей 15% населения. Россия не вошла в топ-20 стран по потере населения, Украина занимает четвертую строчку с потерей 19,5% населения. Сербия — пятую с 18,9% населения.