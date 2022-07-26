Москва, , 22:35 — REGNUM В Донецкой и Луганской Народных Республиках российские сапёры обезвредили более 139 тыс. мин и неразорвавшихся боеприпасов, сообщил вечером 26 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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Задачи по разминированию выполняют отряды Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России.

«Всего проверено: 5605,58 га территории (за сутки — 274,43 га), 41 здание (из них 13 социально значимых объектов), четыре моста и 9,64 км дорог. Обнаружено и обезврежено 139 013 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки — 8159», - сказал Михаил Мизинцев.

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