Рим, 26 июля, 2022, 22:34 — ИА Регнум. Газовые хранилища в Италии заполнены чуть более чем на 70%, заявил 26 июля министр по делам экологической трансформации экономики Роберто Чинголани.

Gerry Dincher Газовое хранилище

Ранее министр заявил, что уже к концу 2022 года Италия будет «почти свободна» от «зависимости» от поставок газа из России.

До 2022 года доля российского газа в Италии составляла 40%, в настоящее время, по данным правительства, — сократилась до 25%.