Тирана, 26 июля, 2022, 22:37 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 3474 образцов выявлено 1666 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели ещё 1393 пациента, умерли три пациента с COVID-19. Об этом сообщило 26 июля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

fingalo Банк Албании, Тирана

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 306 789 случаев заражения коронавирусом, 293 988 человек излечились, скончались 3532 пациента с COVID-19. Статистика показывает, что с начала пандемии избыточная смертность в стране превысила 16 тысяч человек.

На стационарном лечении сейчас находится 30 пациентов с коронавирусом.

На сегодняшний день в стране насчитывается 9269 выявленных активных случаев заражения. При этом более половины случаев — 5734 — приходится на Тирану.