Токио, , 22:29 — REGNUM Критики, получившие доступ к игре Xenoblade Chronicles 3 до релиза, поделились восхищенными отзывами. Информация об этом появилась 26 июля на сайте Kotaku.

Nintendo Switch Иван Шилов ©ИА REGNUM

«Игра все время поддерживает атмосферу приключения», — пишет издание Eurogamer.

«Мир Xenoblade 3 — это просто наслаждение для глаз», — сообщает Inverse.

«Боевая система фантастическая, но настоящее удовольствие приносят эксперименты с различными составами отрядов», — таким мнением поделилось издание GameSpot

Напомним, что Xenoblade Chronicles — это серия игр, первая часть которой вышла 10 июня 2010 года. Ее оценка на Metacritic составляет 92 балла из 100.

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