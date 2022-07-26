Москва, , 22:28 — REGNUM В морских портах Украины по прежнему заблокированы 70 иностранных судов из 16 государств, сообщил вечером 26 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

В порту (сс) thgmueller

Суда не могут выйти из портов из-за минных заграждений и угрозы обстрела со стороны украинских силовиков.

«В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море», — сказал Мизинцев.

«Вооруженными Силами Российской Федерации созданы необходимые условия для функционирования двух морских гуманитарных коридоров, представляющих собой безопасные полосы для движения судов», — добавил он.

Начальник Национального центра управления обороной РФ пояснил, что российские военные организовали два коридора для выхода судов в Черном и Азовском морях.

«Киевские власти продолжают всячески уклоняться от взаимодействия с представителями иностранных государств и компаний-судовладельцев в решении вопроса обеспечения безопасного выхода заблокированных судов в районы сбора. При этом сохраняется опасность для мореплавания и повреждения портовой инфраструктуры от дрейфа сорванных с якоря украинских мин вдоль побережья причерноморских государств», — подчеркнул Мизинцев.

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