Лондон, 26 июля, 2022, 22:36 — ИА Регнум. Ведущая телеканала TalkTV Кейт Маккэн упала в обморок во время теледебатов кандидатов на пост премьер-министра Британии 26 июля.

Policy Exchange Лиз Трасс

Речь как раз произносила британский министр иностранных дел Лиз Трасс, причём она говорила о России.

Сказав о том, как опасно, если президент РФ Владимир Путин «добьётся успеха на Украине», ведь он на этом «не остановится», кандидат вынуждена была остановиться.

Из видео с телеканала становится ясно, что произошло в студии что-то неожиданное, поскольку раздался грохот. К тому же звук падения сопровождался испугом на лице Трасс, воскликнувшей: «О боже мой!»

Добавим, что оппонентом Трасс на дебатах был британский политик, бывший министр финансов Риши Сунака.