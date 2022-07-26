Москва, 26 июля, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Московская биржа намерена с 8 августа расширить возможности проведения операций для клиентов-нерезидентов. Об этом сообщает 26 июля пресс-служба биржи.

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«Московская биржа планирует предоставить возможность совершать операции на фондовом и срочном рынках клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица», — говорится в сообщении.

Уточняется, что клиенты-нерезиденты получат доступ ко всем режимам торгов на фондовом и срочном рынках Московской биржи.

В пресс-службе добавили, что для предоставления доступа клиентам профессиональные участники (банки, брокеры, управляющие компании) должны будут провести идентификацию клиентов и их контролирующих лиц, а также предоставить дополнительные сведения о клиентах при их регистрации или внесении изменений в данные, представленные при регистрации.

В анкету клиента Московской биржи будет добавлено новое поле, заполнение которого участником торгов обеспечит допуск указанным клиентам к торгам на фондовом и срочном рынках биржи.

Напомним, запрет на продажу ценных бумаг по поручениям нерезидентов был введён в России в конце февраля в рамках мер капитального контроля в ответ на санкции из-за событий на Украине.