Тирана, 26 июля, 2022, 22:26 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 606 образцов выявлено 233 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели ещё 1044 пациента, умерли двое пациентов с COVID-19. Об этом сообщило 25 июля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Albinfo Тирана, белые колонны

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 305 123 случая заражения коронавирусом, 292 597 человек излечились, скончались 3529 пациентов с COVID-19. Статистика показывает, что с начала пандемии избыточная смертность в стране превысила 16 тысяч человек.

На стационарном лечении сейчас находится 32 пациента с коронавирусом, в соседнем Косово — свыше 95.

На сегодняшний день в стране насчитывается 8997 выявленных активных случаев заражения. При этом более половины случаев — 5264 — приходится на Тирану.