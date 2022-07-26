Москва, , 22:18 — REGNUM Киев продолжает создавать трудности для эвакуации мирных жителей из опасных зон Украины и Донбасса, сообщил вечером 26 июля на брифинге начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Эвакуация гражданских Никита Третьяков © ИА REGNUM

Он сообщил, что за сутки удалось эвакуировать в Россию 24 490 человек, в том числе 3767 детей.

«Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 24 490 человек, в том числе 3767 детей, а всего с начала специальной военной операции — 2 872 257 человек, из которых 455 977 — дети.

Государственную границу Российской Федерации пересекли 468 807 автомобилей, в том числе за сутки — 5418», — рассказал Мизинцев.

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