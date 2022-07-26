Калининград, , 22:17 — REGNUM Администрация Калининграда ищет подрядчика, который займется обследованием территории на 17 гектаров у кладбища в поселке Медведевка. Как отмечается, конкурсная документация уже доступна на портале госзакупок.

Кладбище Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Работы будут проводиться на двух участках «для нужд» города. Сама земля предназначена для расширения кладбища в посёлке Медведевка на территории Гурьевского округа, которое является военно-мемориальным.

Добавим, по данным сайта pomnim. online, в Калининградской области 153 кладбища.