Калининград, 26 июля, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Администрация Калининграда ищет подрядчика, который займется обследованием территории на 17 гектаров у кладбища в поселке Медведевка. Как отмечается, конкурсная документация уже доступна на портале госзакупок.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кладбище

Работы будут проводиться на двух участках «для нужд» города. Сама земля предназначена для расширения кладбища в посёлке Медведевка на территории Гурьевского округа, которое является военно-мемориальным.

Добавим, по данным сайта pomnim. online, в Калининградской области 153 кладбища.