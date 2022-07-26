Анкара, 26 июля, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Российская сторона, вероятно, будет сотрудничать с Турцией по производству беспилотников Bayraktar, передаёт 26 июля CNN Turk.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган

Заявил об этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Центрального исполнительного комитета Партии справедливости и развития: «[Президент России Владимир] Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar».

Кроме того, ОАЭ, по словам турецкого лидера, согласились создать на своей территории завод по производству Bayraktar.