Эрдоган заявил, что Путин хочет сотрудничать с производителем Bayraktar
Анкара, 26 июля, 2022, 22:06 — ИА Регнум. Российская сторона, вероятно, будет сотрудничать с Турцией по производству беспилотников Bayraktar, передаёт 26 июля CNN Turk.
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Реджеп Тайип Эрдоган
Заявил об этом турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Центрального исполнительного комитета Партии справедливости и развития: «[Президент России Владимир] Путин сказал мне, что хочет работать с компанией Baykar».
Кроме того, ОАЭ, по словам турецкого лидера, согласились создать на своей территории завод по производству Bayraktar.