Калининград, 26 июля, 2022, 22:00 — ИА Регнум. В Калининграде на улице Дмитрия Донского вырубят 345 деревьев на участке, где будет возведён детский хоспис. Об этом сообщили в городской администрации 26 июля. Порубочный билет получила благотворительная организация «Хоспис Дом Фрупполо».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Деревья

По договору 49 деревьев будут сохранены. Как отмечается, за вырубку более 300 деревьев благотворительная организация выплатит компенсационные 5,6 млн рублей.

Известно, что деньги уже поступили в городской бюджет.