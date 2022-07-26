Ижевск, 26 июля, 2022, 21:56 — ИА Регнум. Почти 90 млн рублей задолженности по зарплатам в Удмуртии погашено в результате прокурорского вмешательства. Также погашены долги за оплату энергоресурсов на сумму свыше 300 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

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На заседании коллегии по итогам работы за полугодие было отмечено, что на обеспечение жильем детей-сирот дополнительно выделено свыше 147,5 млн рублей. Также указано, что за последние полгода выявлено более 38 тыс. нарушений, защищены права более 5,1 тыс. граждан. Возбуждено 186 уголовных дел, к ответственности были привлечены 9 тыс. лиц.

На особом контроле находились вопросы возмещения вреда, причиненного правонарушениями и преступлениями, поддержания государственного обвинения и участия в гражданском и арбитражном процессе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суммарная задолженность по заработной плате в России в апреле снизилась на 119,1 млн рублей, или на 11,8%, и по состоянию на 1 мая составила 889 млн рублей.

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