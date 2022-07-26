Москва, 26 июля, 2022, 22:20 — ИА Регнум. Российско-казахстанский фильм «Голиаф» режиссёра Адильхана Ержанова вошёл в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля. Об этом пишет РИА Новости 26 июля.

Nicolas Genin Венецианский кинофестиваль

Как сообщил источник, картина включена в конкурсную программу Orizzonti Extra, раскрывающую главные тенденции в мировом кинематографе и открывающую новые имена режиссёров со всего мира. Сам кинофестиваль в 2022 году пройдёт с 31 августа по 10 сентября.

Напомним, лента «Голиаф» рассказывает о жителе вымышленного посёлка Каратас, желающего пережить смерть своей супруги от рук криминального авторитета. Производством фильма занимались Short brothers, Changepoint, All Media и «Форест-Фильм».