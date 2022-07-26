Вашингтон, 26 июля, 2022, 21:47 — ИА Регнум. В Белом доме растут опасения нового роста цен на природный газ и электричество из-за энергетического кризиса в Европе, сообщает 26 июля телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники.

401(K) 2012 Рост цен

По утверждению телеканала, администрация Байдена направила в ЕС старшего советника Госдепартамента по глобальной энергетической безопасности Амоса Хохштейна, которому поручено провести встречи в Париже и Брюсселе по ситуации на европейском энергетическом рынке.

Кроме того, в Белом доме боятся раскола среди членов Евросоюза на основе газовой проблемы и панических настроений перед наступающей зимой.

На этом фоне, отмечает телеканал, США и ЕС обсуждают возможности увеличения мощности АЭС, еще действующих в Европе, чтобы компенсировать сокращение потребления газа.