Берлин, 26 июля, 2022, 21:49 — ИА Регнум. Военные Германии останутся на территории Словакии столько, сколько потребуется для обслуживания ракетных комплексов Patriot, сообщает 26 июля DPA.

Анналена Бербок

Об этом германский министр иностранных дел Анналена Бербок заявила по итогам встречи в столице республики с коллегой Иваном Корчоком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на фоне спецоперации ВС РФ на Украине в Словакию в марте прибыли подразделения НАТО для развёртывания Patriot. Соответствующие работы провёл контингент из Германии и Нидерландов.