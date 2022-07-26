Вашингтон, 26 июля 2022, 22:18 — REGNUM Стриминговый сервис Netflix анонсировал продолжение боевика «Серый человек». Об этом сообщил портал The Wrap 26 июля.

Фильм «Серый человек» от режиссёров братьев Руссо
Фильм «Серый человек» от режиссёров братьев Руссо
Кадр из трейлера

Ожидается, что в предстоящем сиквеле к своей роли вернётся Райан Гослинг, а режиссёрами вновь выступят братья Руссо. Также сервис планирует производство спин-оффа ленты, сценарий для которого напишут Ретт Риз («Дэдпул») и Пол Верник («Zомбилэнд: Контрольный выстрел»).

Напомним, премьера «Серого человека» состоялась 22 июля 2022 года. Картина стала самым дорогим проектом в истории Netflix.

Читайте ранее в этом сюжете: Кевин Харт отправляется в отпуск в трейлере комедии «Время для себя»