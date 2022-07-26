Netflix работает над сиквелом и спин-оффом «Серого человека» с Гослингом
Вашингтон, 26 июля, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Стриминговый сервис Netflix анонсировал продолжение боевика «Серый человек». Об этом сообщил портал The Wrap 26 июля.
Кадр из трейлера
Фильм «Серый человек» от режиссёров братьев Руссо
Ожидается, что в предстоящем сиквеле к своей роли вернётся Райан Гослинг, а режиссёрами вновь выступят братья Руссо. Также сервис планирует производство спин-оффа ленты, сценарий для которого напишут Ретт Риз («Дэдпул») и Пол Верник («Zомбилэнд: Контрольный выстрел»).
Напомним, премьера «Серого человека» состоялась 22 июля 2022 года. Картина стала самым дорогим проектом в истории Netflix.