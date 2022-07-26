Вашингтон, 26 июля, 2022, 22:18 — ИА Регнум. Стриминговый сервис Netflix анонсировал продолжение боевика «Серый человек». Об этом сообщил портал The Wrap 26 июля.

Кадр из трейлера Фильм «Серый человек» от режиссёров братьев Руссо

Ожидается, что в предстоящем сиквеле к своей роли вернётся Райан Гослинг, а режиссёрами вновь выступят братья Руссо. Также сервис планирует производство спин-оффа ленты, сценарий для которого напишут Ретт Риз («Дэдпул») и Пол Верник («Zомбилэнд: Контрольный выстрел»).

Напомним, премьера «Серого человека» состоялась 22 июля 2022 года. Картина стала самым дорогим проектом в истории Netflix.