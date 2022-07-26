Сочи, Краснодарский край, 26 июля, 2022, 21:32 — ИА Регнум. В Сочи ожидают сильные ливни, град и грозы, возможны сходы селевых потоков, сообщает 26 июля региональное управление МЧС России.

Шторм

Спасательные службы объявили в регионе штормовое предупреждение.

«С вечера и до конца суток 26 июля, а также в течение суток 27 июля 2022 города на территории города Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистое усиление ветра 20-22 м/с», — указано в сообщении МЧС.

Местных жителей предупреждают об опасности резкого подъема уровня воды в реках из-за ливней.