Архангельск, , 21:32 — REGNUM В Архангельской области зафиксировали резкий рост спроса на туристические продукты, сообщает региональное правительство.

Архангельская область, Кимжа Travelvesti.ru

«Количество обращений туристов, как лично, так и через интернет, возросло в десять раз по сравнению с прошлым годом, — отметила заместитель министра культуры Архангельской области по вопросам туризма Анна Тютрина. — Сейчас в регионе помимо стандартных программ появилось множество активных туров, пользующихся популярностью как у туристов, так и у местного населения. Это речные прогулки по Северной Двине на теплоходах и яхтах, а также сплавы на каяках, байдарках и сапах, организуемые на озерах и реках».

Также в регионе отмечается увеличение числа самостоятельных путешественников из средней полосы России, интересующихся активными турами и связанными с ними событиями.

Среди таких мероприятий: Поморская карбасная регата, которая прошла в рамках Дня Новодвинской крепости, Лекшмозерская регата в Кенозерье и 47-я Соловецкая парусная регата, которая стартовала 22 июля и впервые сделает остановку в Онеге, где помимо торжественной встречи участников состоится праздник с концертной программой «Морошка. Рыбешка. Да поморска одежка».

Прогнозируется, что к концу 2022 года в гостиницах Поморья остановятся более 360 тысяч туристов из других регионов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, внутренний туризм в России становится более востребованным.