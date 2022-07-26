Интерес туристов к Архангельской области вырос в 10 раз
Архангельск, 26 июля, 2022, 21:32 — ИА Регнум. В Архангельской области зафиксировали резкий рост спроса на туристические продукты, сообщает региональное правительство.
Также в регионе отмечается увеличение числа самостоятельных путешественников из средней полосы России, интересующихся активными турами и связанными с ними событиями.
Среди таких мероприятий: Поморская карбасная регата, которая прошла в рамках Дня Новодвинской крепости, Лекшмозерская регата в Кенозерье и 47-я Соловецкая парусная регата, которая стартовала 22 июля и впервые сделает остановку в Онеге, где помимо торжественной встречи участников состоится праздник с концертной программой «Морошка. Рыбешка. Да поморска одежка».
Прогнозируется, что к концу 2022 года в гостиницах Поморья остановятся более 360 тысяч туристов из других регионов страны.
Как сообщало ИА REGNUM, внутренний туризм в России становится более востребованным.