Москва, 26 июля, 2022, 21:30 — ИА Регнум. Доля инвестиций нерезидентов в российские облигации федерального займа (ОФЗ) в июне снизилась на 0,1 процентного пункта и по состоянию на 1 июля составила 17,6%. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

При этом номинальный объём ОФЗ, принадлежащих иностранных инвесторам, за месяц увеличился на 0,11% и к началу июля составил 2,767 трлн рублей против 2,764 трлн месяцем ранее.

Общий объём рынка российских ценных бумаг за июнь вырос с 15,633 трлн до 15,693 трлн рублей.

Напомним, на начало 2022 года доля нерезидентов в российских ОФЗ составляла 19,9%, на начало 2021 года — 23,3%.