Берлин, 26 июля 2022, 22:39 — REGNUM Рыболовный траулер обнаружил спящую акулу семейства Somniosidae, обитающую преимущественно в северной части Тихого океана у побережья в Карибском море. Об этой находке сообщает немецкий журнал Marine Biology.

Тигровая акула
Тигровая акула
Pterantula

Учёные считают, что ввиду малоизученности вида ареал обитания спящих акул может быть шире. Появление полярной акулы в теплом море связывают с тем, что она является глубоководной. Температура воды в глубинах Карибского моря, вероятно, благоприятна для её обитания.

Полярный вид акул обычно обитает в Арктике, где они питаются мертвыми тушами белых медведей. Внешне могут напоминать треску. Взрослые особи достигают до семи метров в длину. Возраст отдельных особей может достигать от 250 до 500 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля кита, запутавшегося в веревках, у побережья Северной Европы спасла норвежская береговая охрана.

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