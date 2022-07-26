Древнюю полярную акулу обнаружили в водах Карибского моря
Берлин, 26 июля, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Рыболовный траулер обнаружил спящую акулу семейства Somniosidae, обитающую преимущественно в северной части Тихого океана у побережья в Карибском море. Об этой находке сообщает немецкий журнал Marine Biology.
Учёные считают, что ввиду малоизученности вида ареал обитания спящих акул может быть шире. Появление полярной акулы в теплом море связывают с тем, что она является глубоководной. Температура воды в глубинах Карибского моря, вероятно, благоприятна для её обитания.
Полярный вид акул обычно обитает в Арктике, где они питаются мертвыми тушами белых медведей. Внешне могут напоминать треску. Взрослые особи достигают до семи метров в длину. Возраст отдельных особей может достигать от 250 до 500 лет.
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